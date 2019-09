La salonul auto de la Frankfurt a fost prezentat viitorul BMW X5 electric

20:00

Gwyneth Paltrow a fost semnalată ca o figură cheie în apariţia primelor informaţii în ziarul New York Times, care a denunţat în premieră o serie de acuzaţii de hărţuire sexuală împotriva producătorului hollywoodian Harvey Weinstein. Este ceea ce dezvăluie cartea „She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” a ziaristelor Jodi Kantor şi Megan Twohey, autoare ale reportajului publicat pe 5 octombrie 2017 şi care a condus la prăbuşirea lui Weinstein şi lansarea mişcării #MeToo. Potrivit celor două ziariste ale ziarului New York Times, Paltrow a fost o sursă timpurie şi crucială prin împărtăşirea propriei experienţe şi prin recrutarea altor victime ale magnatului hollywoodian. Cele două autoare au mărturisit, într-un interviu acordat programului Today Show, că „Gwyneth a fost una dintre primele persoane cu care au vorbit la telefon şi care s-a arătat decisă să colaboreze la investigaţie”. Actriţa care jucase în mai multe filme în baza sprijinului lui Weinstein, inclusiv în „Shakespeare in Love”, l-a acuzat pe producător de hărţuire sexuală. „Eram o copilă, eram pietrificată” de spaimă, a povestit ea. După ce Brad Pitt, partenerul ei de atunci, l-a înfruntat pe Weinstein, ea s-a temut că îşi va pierde locul de muncă. „Am crezut că mă vor da afară”, a spus ea. La rândul său, Weinstein a negat toate aceste acuzaţii de relaţii sexuale neconsimţite. Într-un comunicat publicat pe Deadline, unul dintre avocaţii lui a pus sub semnul întrebării afirmaţiile lui Paltrow că „locul ei muncă era pus în joc”. „Provenea din elita Hollywoodului. Tatăl ei era un mare producător, iar mama o actriţă celebră, naşul ei este Steven Spielberg. Nu avea nevoie să facă filme cu Harvey Weinstein. Dar şi-a dorit acest lucru şi a câştigat multe premii inclusiv un Oscar cu acest filme, fiind cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood timp de un deceniu”, a precizat avocatul lui Weinstein.