Spania, sub cod roșu de furtuni: Fenomenele meteo extreme au făcut prăpăd // VIDEO

08:50

„Am scăpat de Plahotniuc, n-am scăpat de insituțiile care sunt conduse încă de el. Noi facem totul după lege. Realizez lucruri importante cu oamenii buni din interior. Eu am venit cu niște obiective, care trebuie duse până la capăt. Am reușit niște lucruri, dar nu am dus totul până la capăt. În momentul în care îndrăznește cineva să obstrucționeze reforma justiției, nu există loc de târg. Avem 26 de mandate, facem tot ce ne stă în puteri. Facem ce putem face cu cele 26 de mandate, nu negociem ad...