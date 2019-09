SUA a acuzat Iranul că a minţit statele europene şi comunitatea internaţională livrând petrol Siriei

08:30

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Piata Unirii Principatelor 3 scara 1, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str. Paris 34/3, Gh. Tofan 6A, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Paris 49, Alexandru Marinescu 19/2, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Centru: str. Academiei 5/2, Hînceşti şos. 55/3, 55/5, 55/6, 57A, Sprîncenoaia 4/1, 4/3, în intervalul de timp între 08:45 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Pădurii 20, 20/1, 36, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 08:55 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. 31 August 1989, Albişoara, Alecu Russo, Alexei Mateevici, Bucuria, Burebista, Chişinăului, Chişinăului 2 str-la, Chişinăului str-la, Ciorescu, Cricova, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Doina, Florilor, Gherman Titov, Ion Creangă, Ion Iachir, Iurie Gagarin, Libertăţii, Livezilor , Luceafărul, Lugovavaia , Mihai Eminescu, Minerilor , Mioriţa, Mircea cel Bătrîn, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spătaru, Nucarilor , Petru Ungureanu, Renaşterii, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tineretului , Vasile Alecsandri, Veteranilor , Viilor, Viilor str-la., Voievozilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: str. Albiniţa, Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Ciorescu, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Florilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihail Frunze, Minerilor, Pavlov, Prietenia, Prieteniei, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Moldova 1 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Anenii Noi: s. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s.Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mirnoe parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Floreni: str. Școlii, Emil Lotenu, Mihai Dolgan parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Maximovca parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 10. Cahul: s. Moscovei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Frumușica: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Molodejnaea, P.Lesnoi, Frumusica, Sadovaea, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chioselia Mare: str. Lenin, Budiionnîi,Boris Glavan parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Cantemir: str. Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Garaji, Iurie Gagarin, Mihai Viteazul, Mioriţa , Nufarul, Salcîmilor, Ştefan Neaga, Ştefan Vodă, Zavodscaea, Zona de odihnă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Antonești s. Leca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 12. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcănești: str. Novoselova, Popova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Vulcănești: str. 40 Let Octeabrea, 40 Let Octeabrea str-la, Calinina, Calinina str-la, Comarova, Gherţena, Gherţena str-la, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lev Tolstoi, Maxim Gorki, Miciurin, Novoselova, Plotnicova, Popova, Sov.Armii, Stroitelinîi str-la parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Baurci: str. Comsomoliscaea, Carl Max, Iubileinaea, Ioana Iakir, Molodejnaea, Sadovaea, 50 Let octeabrea, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Baurci: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Alexandr Suvorov, Baurci, Bolinicinaea, Kutuzov, Octeabriscaea, Vasilii Ceapaev, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Călăraşi: s. Onișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Hogineşti parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Căuşeni: str. Miron Costin, Nicolae Iorga, Păcii str-la, Pietre Vechi str-lă parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului str. Mira 2 str-la, Mira 3 str-la, mira 4 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiți parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 15. Cimişlia: str. Alexandru Cel Bun, Mihai Eminescu, Miorița, Mitropolit Petru, Cimișlia, Alexandru cel Bun, Mihai Eminescu, Miorița, Mitropolit Petru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Iurievca parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Lipoveni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cimişeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 17. Hînceşti: s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cărpineni: str. Carbîșeva, Podgoriilor, Codrilor, Comarova, Independenței, Pădurilor, Gheorghe Coșbuc, Sovetscaea, Viilor , parțial în intervalul de timp între 10:10 – 12:10 , pentru conectarea noului s. Călmățui , parțial în intervalul de timp între 10:15 – 12:15 , pentru conectarea noului consumator s. Cățeleni, parțial în intervalul de timp între 13:00 – 15:00 , pentru conectarea noului consumator s. Mingir, parțial în intervalul de timp între 14:30 – 15:40 , pentru conectarea noului consumator 18. Ialoveni: str. 27 August, Alexandru cel Bun, Aurel David, Basarabia, Cetatea Albă, Codru, Daniil Sihastru, Florilor, Grădinilor, Ialoveni, Izvoarelor, Libertăţii, Mihail Frunze, Petru Rareş, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefănucă Petru, Tricolorului, Tudor Vladimirescu, Valea Crucii, Veniamin Zarzăr, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Bălțați parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Bardar , parțial în intervalul de timp între 13:00 – 15:00 , pentru conectarea noului consumator 19. Leova: s. Tomai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sîrma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Orhei: s. Peresecina: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Maria Cibotari, Peresecina, Ștefan Cel Mare, Chișinăului, Tcacenco, Tineretului, Petru Rareș , Alexandru Donici, Noua, Sportiva parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cișmea parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Stepi-Soci: str. Boris Glavan, Livezilor, Miciurin, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Orhei: str. Eliberării , parțial în intervalul de timp între 13:00 – 14:00 , pentru conectarea noului consumator s. Slobozia-Hodorogea, parțial în intervalul de timp între 14:30 – 15:30 , pentru conectarea noului consumator s. Cihoreni , parțial în intervalul de timp între 16:00 – 17:30 , pentru conectarea noului consumator 21. Străşeni: or. Strășeni: str. Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Eugen Coca, Grigore Ureche, Ioan Vodă, Păcii, Petru Rareş, Trandafirilor, Valeriu Cupcea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ghelăuza s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 22. Ştefan Vodă: s. Palanca: str. Cetatea Alba, Livezilor, Mihai Eminescu, Palanca, Nistreana, Doina, Păcii, Severnaea, Suvorov parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Răscăieți: str. Chirov, Diviziea,Biruința, Dneprodzerjinscaea, Ștefan Cel Mare, Sovetscaea, Răscăieți parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ermoclia: str. Brejneva, Dimitrie Cantemir, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Pavlov str-la, Pionerscaea, Ermoclia, Semenovscaea, Suvorova, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s.Palanca: str. Doina, Ştefan Vodă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Palanca: str. Mihai Eminescu, Palanca, Academiceanu Ghidirim , parțial în intervalul de timp între 11:30 – 13:30 , pentru conectarea noului 23. Taraclia: s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Chirov, Chirov str-la, Ciapaeva str-la, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea,str-la, Crasnoe-Znamea, Cr-Znamea, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova, Molotcova,str-la, Ohotnicescaea, Popova, Sadovaea, Valea Perjei, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cupcui parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Borceag: str. Ioana Iakir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Teleneşti: s. Nucăreni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.