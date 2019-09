Accident în lanț pe strada Miorița: Patru mașini și un troleibuz s-au ciocnit pe rând

17:40

Un tânăr de 18 ani din Illinois, SUA, are plămânii unui bătrân de 70 de ani după ce a folosit o țigară electronică. Acesta a utilizat dispozitivul timp de un an și jumătate și a fost internat în spital la sfârșitul lunii august. Medicii spun că dacă părinții nu ar fi apelat la medici, tânărul … Articolul Un tânăr de 18 ani are plămânii unui bătrân de 70 de ani după ce a folosit țigări electronice. Care sunt simptomele bolii provocate de dispozitive? apare prima dată în ZUGO.