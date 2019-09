VIDEO // Momentul în care motorul unui avion scoate flăcări, în urma impactului cu mai multe păsări

20:10

Camera de filmat ataşată de casca unuia dintre paraşutiştii implicaţi în incident arată un avion F-15 zburând la mică distanţă sub ei, în timp ce aceştia se aflau în cădere, având o viteză de peste 190km/h, transmite mediafax.ro. Aflate sub controlul aerian al autorităţilor britanice responsabile în acest sens, cele două aeronave au fost redirecţionate în timpul zborului pe un alt traseu aerian pentru a evita un avion de realimentare. Aflate iniţial sub controlul aerian al unităţii Foţelor Aerie...