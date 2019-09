(video) Un tânăr din Moldova a fost inclus în topul celor mai bune voci de la „The Voice of Ukraine”

14:30

Vocea din emițător deja anunța că înregistrarea pasagerilor pentru cursa „Chișinău – Lisabona” este deschisă, șansele mele pentru a face acest interviu scădeau cu fiecare minut, aproape renunțasem când a apărut Ion Rotaru cu părul vâlvoi și două valize imense. M-am întins să dau mâna cu el și să mă prezint, drept răspuns am fost sărutată pe ambii obraji și am auzit: „Anastasia, unde vrei să ne așezăm? Hai că reușim, aici în cafeneaua asta?”. Am luat-o repejor după el și mă gândeam „ce-i iute”. „Știi tu, Anastasia, Dumnezeu nu ne ajută, el ne menține. Pentru a crește și a reuși trebuie să muncim. Dacă nu depunem efort, El nu ne poate oferi lucruri așa din oficiu.” Am înțeles că interviul a început iar eu nu am pornit aplicația „Voice Memos”, deci trebuie să țin minte ce spune. Articolul (foto) Ion Rotaru, „hoțul” de flori care a cucerit Lisabona apare prima dată în #diez.