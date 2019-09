Un nou sezon de recoltare a strugurilor, aceleași cozi la fabricile de vinuri

06:40

Despre bunătatea oamenilor din Republica Moldova s-au compus multe texte. Bunăoară, deseori am întîlnit comparaţia dintre moldovenii sufletişti, drepţi şi buni la suflet, şi occidentalii reci, distanţi, egoişti. Dacă stau însă să mă gîndesc ce s-a întîmplat aici de la 1991 încoace, pot să trag o singură concluzie: mai răi oameni decît moldovenii nu mai există. Răi, făţarnici, indiferenţi, şmecheri, puşi pe căpătuială şi pe carieră.Despre ce bunătate moldovenească se mai poate discuta, stimaţi ascultători, dacă nu putem învinge sărăcia, corupţia şi decăderea morală? Despre ce bunătate mai poate fi vorba dacă nu avem staţii de epurare, dacă am otrăvit toate rîurile şi solul, dacă bucşim metodic cu nitraţi legumele şi fructele? Despre ce bunătate se poate vorbi cînd te uiţi la fauna politică moldovenească, rapace, suficientă sieşi, preocupată numai de propriul chilipr? În sfîrşit, uitaţi-vă pe străzi şi în transportul în comun la feţele înăcrite şi crispate ale oamenilor. Asta e bunătatea?O să vă spun eu ce cred. Nu există aici nici un soi de bunătate. Chiar dacă a mai fost, s-a evaporat din timpuri imemoriale. Moldoveanul nu poate fi bun deoarece nu are sentimentul apartenenţei la o societate. Îl interesează numai propria ogradă, propriul clan. Îl doare-n cot de alţii. Atunci cînd vînzătoarea şmecheră vinde leguma bucşită cu nitraţi, nici prin cap nu-i trece că fata care se va otrăvi ar putea să devină peste o vreme soţia fiului ei. Moldoveanul nu are o gîndire de context. El vrea numai să se navarească. Aici şi acum. Asta vrea moldoveanul. Viitorul ţării îl doare-n cot.