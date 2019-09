Babuc, Reniță și Novac, invitații din această seară ai talk-show-ului „Cabinetul din Umbră”, la Jurnal TV

10:50

Mardik Martin s-a născut în Iran, într-o familie americană, şi a fost crescut în Irak, unde, iniţial, a lucrat pentru un distribuitor de filme. Ulterior, a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a studia economie la Universitatea din New York, dar acolo s-a mutat la departamentul de film, cunoscându-l pe regizorul Martin Scorsese, în 1961. La scurt timp de la întâlnirea lor, Mardik şi Scorsese au început să colaboreze, rezultând câteva pelicule timpurii, precum "It’s Not Just You, Murray",...