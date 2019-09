Igor Dodon: Sunt suficiente premise și argumente pentru ca Air Moldova să revină în proprietatea statului

19:50

O atmosferă feerică, cu un recital de muzică excepțional și un spectacol de lumini la vinăria Castel Mimi. Astfel au petrecut peste o mie de persoane, care s-au adunat vineri, 6 septembrie, la prima ediție a evenimentului VinOPERA, un recital de muzică clasică în aer liber. Peste 300 de persoane dintre cei prezenți la VinOPERA […] The post (FOTO) O mie de iubitori ai vinului au savurat licoarea lui Bachus la VinOperă appeared first on Moldova.org.