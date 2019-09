Inițiativele sociale ale președintelui

21:00

„Am decis să particip în campania electorală pentru alegerea primarilor, pentru că nu sunt indiferent de soarta orașului. Aici m-am născut, aici am crescut și învățat. În Basarabeasca s-au născut și locuiesc copiii mei, familia mea. Fiecare problemă a orașului mă vizează atît pe mine, cît și pe fiecare dintre voi. Am experiență și dorința de a soluționa problemele orașului, iar împreună cu echipa mea, în ultimii ani am reușit să implementăm mai multe proiecte pentru dezvoltarea orașului. Basarab...