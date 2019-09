Întâi psoriazis, acum altă boală gravă. Ea este vedeta care a primit un diagnostic șoc, la 38 de ani

Vedeta de reality show Kim Kardashian a fost anunţată de medici că ar putea suferi de o boală autoimună, lupus, după ce un test de depistare a anticorpilor a ieşit pozitiv, scrie libertateapentrufemei.ro. Vestea a fost primită chiar când vedeta filma pentru un episod din reality show-ul său, „Keeping Up with the Kardashians”. În vârstă […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Shok.md