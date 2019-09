Horoscop 12 septembrie 2019. Aproape de sufletul pereche

13:30

Prezentatorul TV Vasile Munteanu și soția sa, Dorina, au marcat, la 7 septembrie curent, primul an de căsnicie, informează SHOK.md. Jurnalistul, pe Facebook, a vorbit despre ce a însemnat acest an pentru ei, în calitate de soț și soție. „A trecut exact un an. Se spune că e nunta de hârtie, iar pentru că e […]