HBO lansează un documentar despre tragedia din 11 septembrie 2001

HBO va lansa miercuri documentarul "What Happened on September 11", realizat de producătoarea Amy Schatz, care şi-a propus să explice evenimentele din 11 septembrie 2001 într-o manieră potrivită pentru copii, relatează Associated Press.Pentru copiii de şcoală elementară şi de liceu, atacul terorist din 11 septembrie 2001 nu reprezintă o amintire, ci istorie, scriu cei de la Associated Press.

