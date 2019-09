Retragerea trupelor rusești de pe teritoriu Republicii Moldova- una dintre prioritățile Chișinăului

21:30

Festivalul Internațional „George Enescu” se va desfășura în acest an și în Republica Moldova, Germania, Belgia, Canada și Italia. La Chișinău va răsuna tezaurul muzical lăsat posterității de marele compozitor român. Ediția 2019 a Festivalului este cea mai extinsă din istoria de până acum a evenimentului. Unele dintre cele mai renumite orchestre ale lumii [&hellip The post Festivalul „George Enescu” trece Prutul appeared first on InfoPrut.