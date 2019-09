Viorica Dăncilă :Propuneri noi pentru două ministere și funcția de vicepremier

14:15

Șefa Executivului a menționat că astăzi este o zi tristă pentru Statele Unite ale Americii și pentru întreaga lume, când se împlinesc 18 ani de la atacul terorist în care și-au pierdut viața peste 3 mii de oameni, iar alți 6 mii au fost răniți. „Terorismul nu este un subiect care vizează o țară sau alta. Terorismul, din păcate, ne vizează pe noi toți și asta înseamnă că toți trebuie să facem eforturi, astfel încât să prevenim asemenea drame. Și Republica Moldova, chiar dacă are resurse mai modeste pe dimensiunea combaterii terorismului, va face tot ce îi stă în puteri, va oferi informațiile necesare pentru ca să contribuie la pace și la reducerea riscurilor de terorism. Am venit aici să exprimăm condoleanțe Ambasadorului și poporului american în legătură cu această tragedie enormă”, a declarat Maia Sandu, condamnând dur acțiunile de terorism. „Am fost și rămânem fermi, prin intermediul instituției pe care o reprezint, dar și altor instituții ale statului, alături de SUA, în eforturile acestora de a combate terorismul global. Terorismul nu are granițe, nu are limite, și trebuie contracarat”, a adăugat Andrei Năstase. În ziua de 11 septembrie 2001, patru avioane de pasageri au fost deturnate - două dintre care au distrus Turnurile Gemene din New York. Un alt avion s-a prăbușit peste clădirea Pentagonului, iar cel de-al patrulea s-a prăbuşit fără a-şi atinge ţinta.