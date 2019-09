Dodon vrea ca pensia pentru limita de vârstă să fie garantată pe 5 ani

07:30

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost evacuat de la un miting electoral, la Ashdod, localitate situată în sudul țării, după ce s-au auzit sirene anunțând tiruri cu rachete dinspre Fâșia Gaza. Canalul public israelian Kan 11 a difuzat imagini în care membri ai serviciului de securitate al lui Benjamin Netanyahu se apropie de el în timp ce vorbea de la tribună, informează AFP, citat de Agerpres. This is supposedly a clip of Netanyahu having to stop his speech just now, but not confirmed - His guard tries to move him away and he says "ok, clear out." pic.twitter.com/FrpQmEVCiJ— Lahav Harkov (@LahavHarkov) 10 septembrie 2019 Another video of Netanyahu being evacuated pic.twitter.com/YzoFZdGYLZ— Lahav Harkov (@LahavHarkov) 10 septembrie 2019 Unul dintre ei i-a şoptit la ureche, după care prim-ministrul a făcut cu mâna un gest de rămas bun şi a părăsit clădirea. #Breaking: Just in - Prime minister Benjamin @netanyahu is currently being evacuated at #Ashdod city, while attending a election rally after sirens were heard from rockets being launched from #Gaza into #Israel. pic.twitter.com/mgSmosUIdY— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 10 septembrie 2019 Într-un scurt comunicat, armata israeliană a informat că două rachete trase dinspre enclava palestiniană au fost interceptate de sistemul de apărare aeriană al Israelului, Iron Dome. Armata a precizat că sirenele au sunat în apropiere de Ashkelon şi la Ashdod, fără să ofere mai multe detalii. Fact-twister Netanyahu was evacuated from elections rally as sirens warned of "rockets "I call them fireworks from Gaza. Reports. pic.twitter.com/DKA5a9UxuR— Amin jarrar (@AminJarrar1) 10 septembrie 2019 Evacuarea premierului Benjamin Netanyahu a avut loc la mai puţin de trei ore după ce a promis să anexeze o parte strategică din Cisiordania ocupată dacă va câştiga alegerile legislative din 17 septembrie. „Îmi anunţ intenţia de a aplica, într-un viitor guvern, suveranitatea Israelului asupra Văii Iordanului şi a părţii de nord a Mării Moarte”, a declarat prim-ministrul în cadrul unei conferinţe de presă de la Ramat Gan, din apropiere de Tel Aviv.