PSG pregăteşte atent revenirea lui Neymar. Ce au stabilit, de comun acord, cu ultraşii echipei

„Once Upon A Time in Hollywood”, cel mai nou film semnat de Quentin Tarantino, e printre puținele producții cinematografice la care chiar merită să mergi anul ăsta. Are un scenariu original, nu e o franciză stoarsă de orice urmă de creativitate, e regizat de un om care nu are nevoie de absolut nicio introducere și are o coloană sonoră super blană. Evident, pentru că toate filmele lui au soundtrack-uri geniale.