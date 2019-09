A fost deconspirată o grupare specializată în colectarea și comercializarea metalelor feroase// VIDEO

19:00

PE SCURT Două cazuri de maltratare a copiilor în raioanele Călăraşi și Rezina au ajuns în vizorul autorităților, după ce astăzi pe reţelele de socializare au apărut mai multe imagini video. Într-un caz o fetiță a fost bătută cu cruzime de o femeie din localitatea Bravicea, raionul Călărași, pentru că nu ar fi făcut curățenie. […] The post Cazuri de maltratare a copiilor la Călărași și Rezina. Într-un caz o fetiță a fost bătută, în altul – o mamă își împingea băiețelul la suicid appeared first on Moldova.org.