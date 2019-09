AEGON: Romanii incep sa prefere administrarea si plata online a asigurarilor

15:15

Pierderile provocate industriei de re/asigurari de furtunile Dragi si Eberhard, care, in martie, au facut ravagii in Europa, au fost coborate la 772 de milioane de euro - o scadere de 26 de milioane de euro in comparatie cu ultima estimare -, arata PERILS AG, care a realizat o noua estimare bazata pe informatiile colectate de la companiile de asigurari care opereaza in regiunile afectate. Cele doua fenomene au lovit Europa in perioada 9-10 martie, iar PERILS AG estima initial, in aprilie 2019, pierderi de 740 de milioane de euro pentru industrie, cifra ridicata, in iunie, la 798 de milioane de euro.