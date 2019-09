PERCHEZIȚII în Chișinău și alte localități. Persoane juridice ar fi implicate în spălare de bani și evaziune fiscală

11:10

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) are un nou director, deocamdată interimar. E vorba de Alexandru Fiti, fost şef al Departamentului securitate informațională a Centrul de combatere a infracţiunilor cibernetice din cadrul Inspectoratului General al Poliţie, potrivit Mold-street.com.Anterior Fiti a fost timp de aproape 10 ani ofiţer de urmărire penală şi securitate cibernetică, iar de la finele lunii iunie 2019 a fost anagajat în cadrul direcţiei securitate aeronautică, cibernetică şi facilităţi din cadrul AAC.El îl înlocuieşte astfel pe Octavian Nicolaescu, care exercita această funcţie din noiembrie 2018. Potrivit unor surse, numirea a fost decisă vineri, 6 septembrie, imediat după revenirea din concediu a lui Nicolaescu. În orice caz, dimineaţa, când am sunat la secretariatul autorităţii şi în anticameră am fost informaţi că Nicolaescu este în continuare director general la AAC. Ce a intervenit între timp nu am putut afla.