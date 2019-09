„Nouă ne lipsește comunicarea cu oamenii din alte țări”. „Zilele Americii” la Tiraspol

16:50

Un bărbat de 79 de ani din regiunea Udmurtia de pe Volga a fost spitalizat cu arsuri grave, după ce și-a dat foc in fața parlamentului local din orasul Izevsk, înainte de ședința legislativului local. Albert Razin este doctor in filozofie și activist civic, cu o bogată activitate științifică, și a studiat limba locală. Autoimolarea a avut loc în semn de protest fata de intenția legislativului local de a sprijini legea limbilor din Federația Rusă care dă prioritate limbii ruse față de limbile locale. Profesorul Razin a afișat doua lozinci înainte de a -și da foc. Una cu întrebarea: „ Am oare o partie?” și alta cu textul: „Dacă limba mea moare mâiine, atunci eu sunt gata să mor astăzi”. Albert Razin semnase o scrisoare deschisă alături de alți lingviști, adresată parlamentului local în care cerea respingerea legii și păstrarea limbii locale a populației drept limba de comunicare în regiune. Bărbatul a fost internat cu arsuri pe 100% din trupul său.