După ce a vizitat Moldova, Donald Trump l-a concediat pe consilierul pentru securitate naţională John Bolton

BERBEC Atenţie să nu te rătăceşti în labirintul birocratic! Ai mai multe scopuri profesionale şi te izbeşti de nesimţirea statului. Cere un sfat competent ca să nu pierzi inutil timpul şi banii! Ai nişte aspecte care oricum le-aş pune tot nefavorabile sunt, pe un fond general, totuşi, favorabil. Măcar evită transportul cu maşina sau călătoriile cu avionul. Nu te speria, conjunctura ţine numai astăzi, mâine eşti ca nou… şi cu mai mult noroc. Şi nici nu influenţează toată zodia că doar nu suntem roboţi programaţi de stele. Putin umor si haz de necaz nu strică, de fapt este o terapie absolut obligatorie, acum cand singura certitudine este lipsa certitudinii.TAUR Astăzi evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime rudele, prietenii, anturajul. Dacă vezi că nu te descurci, nu ai ce-ţi trebuie, cere ajuror, nu intra în criză de timp! Anumite evenimente şi o justă evaluare a situaţiei te fac să preţuieşti încă o dată ajutorul prietenilor adevăraţi şi să dispreţuieşti din nou pe inamicii personali sau conjuncturali. Iartă, dar nu uita şi nu trebuie să faci mereu aceiaşi greşeală: cea cu încrederea nelimitată în oameni, în partea lor bună şi creştină.GEMENI Ai ceva de rezolvat la serviciu, o modificare, o îmbunătăţire, o idee nouă. Abordează situaţia sistematic. Ceea ce este important este să reuşeşti, dar nu cu orice preţ, păstrează aparenţele! Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil şi debitul verbal are volumul unei Niagare. In toata această dorinţă de afirmare a „eului”, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele stârnesc alte vorbe, confesiunile multe determina destainuiri şi mai şi… Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce dividente plăcute în viitor.RAC Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Veştile primite azi te pun pe gânduri. Dar, nu ai multe de făcut! O anumită tensiune domneşte la serviciu sau în familie, dar e bine să nu dai importanţă si să-ţi vezi liniştit de treburile tale. Pentru mulţi Raci astăzi este o zi cu frisoane. Pe unii îi ia cu rece pe la cleşti pentru că sunt în criză de timp sau au probleme sentimentale nerezolvate. Aşa că este bine să ceri ajutor de pe acum ca să nu fii refuzat mai târziu, când toată lumea intră în criză de acomodare la toamnă. Care criză şi asta este o doar o copie…