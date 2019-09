Are aproape 20 de ani si deja isi tine visul in palme. Daniel Frumusachi a reusit sa devina somelier cu certificat european. Stie sa descopere toate secretele pe care le ascunde un vin in gustul sau si are de gand sa avanseze in acest domeniu - VIDEO

Are aproape 20 de ani si deja isi tine visul in palme. Daniel Frumusachi a reusit sa devina somelier cu certificat european. Stie sa descopere toate secretele pe care le ascunde un vin in gustul sau si are de gand sa avanseze in acest domeniu - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md