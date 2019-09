Dosar penal pe achiziţia celor 31 de autobuze pentru Chişinău. Ce declară fostul primar interimar Ruslan Codreanu

12:40

PE SCURT Monede, baterii, semințe, nasturi, insigne cu Lenin sau agrafe. Sunt doar câteva dintre miile de obiecte extrase din corpul micuților de către medicii secției endoscopie de la Institutul Mamei și Copilului. Anual, aproximativ 150 de copii ajung la spital din cauza obiectelor pe care le înghit. Majoritatea pacienţilor au între trei și cinci […]