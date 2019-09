La Erevan a fost inaugurat Consulatul Onorific al Republicii Moldova

14:40

Militarul Eugen Costea donează sânge pentru prima dată, iar gândul că gestul lui ar putea salva o viaţă îi oferă senzaţii de nedescris. „Ni s-a spus c ă putem dona sânge. Am decis că este un gest frumos şi am zis că asta este şansa să donez pentru prima oară să vedem ce o să fie, cum e să salvez un om. Este ceva neobişnuit, mai ales că-ţi imaginezi că ajuţi o viaţă. Te simţi parcă mai înaripat”, spune Eugen Costea. Militarii au ales nu doar să apere ţara, dar şi să ofere o şansă la viaţă celor c...