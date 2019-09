VIDEO / Cum vorbim despre toleranță?

10:50

Cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu" a fost inaugurată în seara zilei de 6 septembrie la Chișinău. Evenimentul a debutat cu celebra operă „Norma" de Vincenzo Bellini, sub bagheta dirijorului Nicolae Dohotaru, Artist al Poporului. Programul cuprinde opt spectacole de o înaltă ținută artistică: patru opere […]