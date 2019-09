Data până la care românii își pot înregistra statutul de rezidență în Marea Britanie

17:30

Hayley Atwell i se alătură lui Tom Cruise în următorul film al celebrei serii de acţiune „Mission: Impossible”, potrivit revistei Variety. Christopher McQuarrie a postat o fotografie cu Atwell însoţită de mesajul „Should you choose to accept…” (Dacă doreşti să accepţi n.r.), mesaj care apare recurent în filmele seriei atunci când agentul Ethan Hunt, interpretat de Tom Cruise, este chemat să salveze lumea liberă, scrie Agerpres. Studiourile Paramount au anunţat că al şaptelea film al seriei va fi lansat la 23 iulie 2021, iar cel de-al optulea la 5 august 2022. Hayley Atwell a devenit cunoscută pentru rolul lui Peggy Carter din universul supereroilor Marvel. Ea a jucat în „Captain America: The First Avenger”, „Ant-Man”, „Avengers: Age of Ultron” şi „Avengers: Endgame”. De asemenea, mai poate fi văzută în producţiile „Cinderella”,, „Christopher Robin” şi „Blinded by the Light”.