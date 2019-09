Un cetățean al Olandei, extrădat din Georgia în Republica Moldova. Este urmărit penal de procurori pentru trafic de copii

15:20

PE SCURT Uniunea Avocaților din Republica Moldova pledează pentru retragerea proiectului de Lege 1260-XV/2002 cu privire la avocatură şi lansarea etapei de elaborare a unui nou document legal care va elimina lacunele existe. Declarația a fost făcută astăzi de preşedintele Uniunii Avocaţilor Emanoil Ploşniţa la întrevederea cu ministra Justiţiei, Olesea Stamate. PE LUNG „Uniunea Avocaţilor […] The post Uniunea Avocaților solicită sprijinul Ministerului Justiției în eliminarea lacunelor din Legea cu privire la avocatură appeared first on Moldova.org.