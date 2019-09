(video) O femeie s-a căsătorit cu un copac. La ceremonie a participat și partenerul ei de viață

10:30

Maisie Williams, actrița care a crescut în ochii noștri în serialul „Game of Thrones, fost surprinsă pe străzile din New York alături de iubitul ei, Reuben Selby. Cei doi au apărut împreună, pentru prima dată, în luna februarie la începutul acestui an și de atunci își țin fanii la curent cu viața lor de cuplu prin postările de pe rețelele de socializare.