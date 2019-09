Partidul ”ȘOR” continuă să organizeze hramuri în localități | VIDEO

16:20

Aproximativ 125 de pompieri au intervenit luni dimineaţă pentru a stinge un incendiu masiv care a cuprins un imobil de patru etaje din zona Sherbrooke Way, Worcester Park, în sud-vestul Londrei, informează postul BBC News. Cauza izbucnirii incendiului nu este momentan cunoscută şi nu s-a raportat nicio victimă, scrie mediafax.ro. Firefighters have been battling an … Articolul Incendiu de proporţii în Londra: Un bloc de apartamente, distrus complet după ce a fost cuprins de flăcări | FOTO, VIDEO apare prima dată în TVC.