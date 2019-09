Guvernul condus de Boris Johnson ar putea suspenda Parlamentul Marii Britanii

13:45

Președintele moldovean a fost primit la Bruxelles unde a discutat cu oficiali UE și NATO, iar președintele PPE, Joseph Daul, e efectuat o vizită la Chișinău unde a promis deblocarea finanțării UE pe proiecte concrete. Potrivit Deutsche Welle, alianța cu Maia Sandu l-a influențat benefic pe președintele moldovean, Igor Dodon dând asigurări că noua guvernare de la Chișinău va continua implementarea Acordului de Asociere cu UE şi a reformelor structurale și va intensifica dialogul cu UE. Autorul articolului, Vitalie Călugăreanu, a făcut comparație cu un un mesaj pe care l-a apreciat ca “diametral opus” transmis de Igor Dodon, în ianuarie 2017, la Moscova, când a subliniat necesitatea anulării Acordului de Asociere cu UE, dacă socialiştii vor ajunge la guvernare: „Nu o dată m-am pronunţat împotriva semnării Acordului de Asociere. Eu consider că acest acord pentru Moldova nu a adus niciun avantaj. Am pierdut piaţa rusă şi cât nu ar fi de straniu, dar volumul nostru de exporturi în UE, de asemenea a scăzut. Deci, noi nu am primit nimic prin semnarea acestui acord. Eu nu exclud că după următoarele alegeri parlamentare... eu sper că Partidul Socialiştilor va obţine majoritate parlamentară şi acest acord va fi anulat”. Conform Deutsche Welle, în realitate, statisticile arătau o creștere substanțială a exporturilor moldovenești în UE și o prăbușire a exporturilor în Rusia și CSI. Site-ul german a citat o declarație a președintelui moldovean, postată pe pagina de Facebook în urma actualei vizite de la Bruxelles, potrivit căreia a „constatat cu satisfactie relansarea plenară a dialogului politic între Republica Moldova și UE, ceea ce oferă noi oportunități de a relua și avansa cooperarea noastră pe multiple dimensiuni - în special în scopul implementării Acordului de Asociere”. Analistul Vitalie Călugăreanu a subliniat că Igor Dodon, nu a uitat însă și de retorica sa tradițională, menționând „necesitatea promovării unei politici externe echilibrate cu partenerii din Vest și Est pe baza statutului de neutralitate permanentă”. Conform Deutsche Welle, președintele moldovean a reluat vechea sa teză despre necesitatea recunoașterii internaționale a statutului de neutralitate a Republicii Moldova și la întâlnirea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. La rândul său, oficialul NATO a menționat că i-a plăcut să audă, în timpul recentei întrevederi avute cu premierul moldovean, Maia Sandu, că Moldova dorește să continue cooperarea cu NATO. În ceea ce privește neutralitatea Moldovei, el a spus că NATO respectă în totalitate decizia Chișinăului de a nu adera la NATO, dar a precizat: „neutralitatea nu înseamnă izolare și nici aceea că nu am putea lucra împreună. NATO lucrează îndeaproape și cu alte țări neutre cum sunt Elveția și Austria”. Potrivit Deutsche Welle, în trei ani de mandat, președintele Igor Dodon a făcut peste 30 de vizite în Federația Rusă și doar două vizite de lucru la Bruxelles. Conform ex-premierului moldovean Ion Sturza, citat de Deutsche Welle, Igor Dodon a luat plenar inițiativa în materie de politică externă, cu acordul prim-ministrului Maia Sandu, asocierea cu blocul ACUM (constituit de partidele pro-europene PAS și PPDA) fiind „un fel de bonitate, de care el se folosește abil”. Vizita a lui Igor Dodon la Bruxelles a coincis cu vizita la Chișinău a președintelui PPE (partidul cu cea mai mare reprezentativitate în Parlamentul European). La întrevederea avută cu premierul Maia Sandu, Joseph Daul a spus că UE va relua finanțările către Republica Moldova, dar banii vor veni pe proiecte concrete: „Veniți cu proiecte și veți primi finanțare. Toți banii trebuie să fie îndreptați către cetățeni”, a precizat Daul. Potrivit lui, reformarea justiției este prioritară acum pentru Moldova, pentru ca „toți cetățenii să fie egali în fața legii”.