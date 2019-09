Ion Ceban s-a lansat în campania electorală

15:40

Rusia Unita, partidul aflat la putere in Rusia, a pierdut aproximativ o treime din mandatele pe care le deținea in Parlamentul Moscovei, in alegerile municipale si regionale de duminica. • Partidul lui Vladimir Putin ar urma însă sa-si păstreze majoritatea in adunarea din capitala, cu 26 de mandate din 45.Moscoviții s-au prezentat duminica la urne in alegeri foarte urmărite, din cauza excluderii a numeroși candidați din opoziție, care a condus la manifestații importante in aceasta vara.Opozanții...