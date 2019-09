Noi prevederi pentru șoferii care își uită permisul de conducere acasă

14:20

YouTube a colectat datele de la utilizatori ai canalelor pentru copii cu vârsta sub 13 ani fără a-i notifica în prealabil pe părinţii acestora şi fără a obţine consimţământul lor, încălcând astfel legea privind protecţia online a vieţii private a copiilor (COPPA), a indicat FTC.Astfel, YouTube a câştigat milioane de dolari folosind cookie-uri pentru a livra publicitate ţintită utilizatorilor canalelor, potrivit unei plângeri depuse de FTC şi statul New York. Acordul solicită Google, care deţine YouTube, să plătească 136 de milioane de dolari către FTC şi 34 de milioane de dolari statului New York.YouTube a reacţionat indicând că va răspunde problemelor ridicate de FTC prin elaborarea, în aproximativ patru luni, a unor politici ce vor schimba modul în care tratează datele asociate conţinutului dedicat copiilor.