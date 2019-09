Tone de mâncare sunt irosite la nivel mondial/ Soluţia găsită de un magazin din Finlanda

10:35

Ministerul Apărării al Republicii Moldova, în comun cu Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, desfăşoară, în perioada 9-20 septembrie curent, un curs în domeniul Managementului Apărării în Contextul Securităţii Globale (Managing Defence in the Wider Security Context (MDWSC) Course).