Nadal a câștigat US Open după o finală extraordinară și e tot mai aproape de recordul lui Federer

Spaniolul Rafael Nadal, numărul 2 mondial, a câştigat pentru a patra oară turneul de grand slam US Open, impunându-se în patru ore şi 49 de minute în finala cu rusul Daniil Medvedev (locul 5 mondial), scor 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Nadal şi-a mai adjudecat trofeul US Open în 2010, 2013 şi 2017. Pentru el […] Articolul Nadal a câștigat US Open după o finală extraordinară și e tot mai aproape de recordul lui Federer apare prima dată în Cotidianul.

