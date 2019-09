Calendar istoric și ortodox - 9 septembrie 2019

Lev Tolstoi (sau Contele Lev Nicolaevici Tolstoi, rusă Лев Никола́евич Толсто́й) este un scriitor rus care s-a născut la 9 septembrie 1828 și este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Operele sale Război și pace și Anna Karenina au avut o influență hotărâtoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale religioase, filosofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de „tolstoianism”. Creația sa epică se impune prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, sentimentul tragicului și omenescului. Evenimente 9: O alianță de triburi germanice condusă de Arminius a atacat forțele romane conduse de Publius Quinctilius Varus în bătălia de la Teutoburger Wald, învingând trei legiuni în următoarele zile. 337: Constantin al II-lea, Constanțiu al II-lea și Constant îl succed pe tatăl lor Constantin I. Imperiul Roman este împărțit între cei trei augusti. 1087: William al II-lea devine rege al Angliei. 1488: Anne de Bretania devine ducesă suverană a Bretaniei, devenind o figură centrală în lupta pentru influență care duce la unirea Bretaniei cu Franța. 1543: Maria Stuart, în vârstă de nouă luni, este încoronată "regina scoțienilor" în centrul orașului scoțian Stirling. 1743: Rescriptul împărătesei Maria Terezia prin care s-a dat dreptul copiilor de iobagi români din Transilvania de a frecventa școala. 1791: Washington, D.C., capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington. 1804: Incendiu violent în București; Curtea Domnească și o bună parte a orașului sunt distruse. 1850: Ca parte a compromisului din 1850, California a devenit cel de-al 31-lea stat american. 1886: S-a adoptat, la Berna, prima Convenție internațională pentru protecția operelor literare și artistice (intră în vigoare în România la 5/17 decembrie 1887) (9/21). 1901: Sunt reluate relațiile diplomatice dntre Austro-Ungaria și Mexic. Ele au fost întrerupte de la moartea împăratului Maximilian I, fratele împăratului Franz Joseph I, în 1867. 1911: A fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. 1912: A fost dezvelit bustul generalului dr. Carol Davila, lucrare a lui Constantin Brâncuși, și primul monument al lui Brâncuși la București. 1918: Constituirea, din inițiativa lui C. I. Parhon, a Societății de neurologie, psihiatrie și psihologie din Iași (din 1921 și de endocrinologie). 1923: Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, fondează Partidul Popular Republican. 1940: Asasinatele hortyste din comuna Treznea, judetul Salaj. Au fost uciși sau răniți 263 de români; drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat și în celelalte zile, în perioada 1 septembrie 1940 - 1 septembrie 1942, fiind asasinați 991 de români (în comuna Ip au fost asasinati, în noaptea de 13-14 septembrie 156 de români). 1947: Primul caz al unui bug de computer: o molie găsită într-un releu al unui computer Harvard Mark II de la Universitatea Harvard. 1948: Kim Il-sung proclamă Republica Democratică Populară Coreea. 1956: Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea The Ed Sullivan Show. Elvis a interpretat piesele Don't Be Cruel și Hound Dog. 1973: Peștera Eberstadt, descoperită în 1971 cu ocazia unor lucrări cu exploziv la cariera de calcar, și apreciată că ar avea o vârstă de circa 2 milioane de ani, este deschisă pentru public. 1989: Între 9 septembrie și 17 noiembrie 1989, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjur al lumii cu automobilul. A fost efectuat de Mohammed Salahuddin Choudhury și de soția sa Neena, din India, în 69 de zile, 19 ore și 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul Delhi, India. 1991: Tadjikistanul și-a declarat independența față de URSS. 1997: Kim Jong Il, fiu și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-coreean, Kim Ir Sen, a fost numit oficial președinte al RPD Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. 2002: Canalul de televiziune Al-Jazeera a difuzat o banda sonoră în care Osama bin Laden revendica, pentru prima dată explicit, atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA. 2004: Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că violențele din provincia sudaneză Darfur constituie o gravă încalcare a drepturilor omului și a invocat Convenția internațională din 1948 asupra prevenirii și pedepsirii crimelor de genocid; conflictul din vestul Sudanului a început în februarie 2003, când milițiile proguvernamentale (numite de localnici "diavolii călări") au silit populația de culoare să-și părăsească locuințele, terorizând și exterminând zeci de mii de persoane; ONU a declarat cu privire la criza din Darfur că este cea mai gravă criză umanitară în curs de desfășurare din lume. 2015: Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii (63 de ani și șapte luni), surclasând-o pe regina Victoria, stră-străbunica sa. 2016: Guvernul Coreei de Nord efectuează al cincilea și probabil cel mai mare test nuclear. Liderii mondiali condamnă actul, Coreea de Sud numind-o „imprudență maniacală”. Nașteri 214: Aurelian, împărat roman (270-275) (d. 275) 384: Honorius, împărat al Imperiului Roman de Apus (395-423) (d. 423) 1585: Armand Jean du Plessis, Cardinal Richelieu, om politic francez (d. 1642) 1737: Luigi Galvani, medic, fizician și filosof italian (d. 1798) 1778: Clemens Brentano, poet, dramaturg și prozator german (d. 1842) 1826: Frederic I, Mare Duce de Baden (d. 1907) 1827: Marele Duce Constantin Nicolaevici al Rusiei, fiul Țarului Nicolae I, vicerege al Poloniei, președinte al Consiliului de Miniștri (d. 1892) 1828: Lev Tolstoi, scriitor rus (d. 1910) 1845: Ignác Acsády (Ignác Adler), scriitor, publicist și istoric maghiar de origine evreiască (d. 1906) 1863: Agatha Bârsescu, actriță română (d. 1939) 1885: Victor Vâlcovici, matematician român, membru al Academiei Române (d. 1970) 1894: Mihail Andricu, compozitor român (d. 1974) 1899: Brassaï, pictor francez (d. 1984) 1908: Cesare Pavese, scriitor italian (d. 1950) 1917: Kató Ács (Márta Körmendi), scriitoare, jurnalistă și activistă comunistă maghiară (d. 1989) 1922: Hans Georg Dehmelt, fizician american de origine germană, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică (1989) 1923: Daniel Carleton Gajdusek, virusolog american, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (1976) 1936: Nicolae Sulac, cântăreț de muzică populară moldovean 1946: Costin Cazaban, compozitor și muzicolog 1949: Susilo Bambang Yudhoyono, om politic indonezian, președinte al Indoneziei 1952: Dave Stewart, membru al formatiei "Eurythmics" 1960: Hugh Grant, actor britanic 1963: Roberto Donadoni, fotbalist și antrenor italian 1970: Lucian Mic, episcop ortodox al Caransebeșului 1973: Bogdan Aurescu, diplomat român, ministru de Externe 1977: Gina Gogean, gimnastă română Decese 1087: Regele William I al Angliei 1438: Regele Eduard al Portugaliei (n. 1391) 1487: Chenghua, împărat al Chinei din dinastia Ming (n. 1447) 1513: Regele Iacob al IV-lea al Scoției (n. 1473) 1569: Pieter Bruegel cel Bătrân, pictor flamand (n. 1525) 1813: George I, Prinț de Waldeck și Pyrmont (n. 1747) 1891: Jules Grévy, om politic francez, președinte al Franței (n. 1807) 1896: Matei Millo, actor și cântăreț, autor de texte dramatice român (n. 1814) 1898: Stéphane Mallarmé, scriitor francez (n. 1842) 1901: Henri de Toulouse-Lautrec, pictor francez (n. 1864) 1931: Matilda Cugler-Poni, poetă română (n. 1851) 1941: Hans Spemann, biolog german, laureat al Premiului Nobel (n. 1869) 1945: Zinaida Gippius, poet rus (n. 1869) 1976: Mao Zedong, om politic chinez, conducător al R. P. Chineze între 1949 și 1976 (n. 1893) 1981: Jacques Lacan, psiholog și psihanalist francez (n. 1901) 1984: Yilmaz Guney, regizor, scenarist, actor și producător turc (n. 1937) 1985: Paul Flory, chimist american, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (1974) 1990: Samuel Doe, președinte al Liberiei (1980-1990) (n. 1951) 1992: Margareta Sterian, pictor, ceramist, artist decorator și poetă (n. 1897) 2003: Edward Teller, om de știință american de origine maghiară, considerat părintele bombei atomice (n. 1908) Sărbători Sf. și Drepții părinți Ioachim și Ana; Sf. Cuv. Dimitrie de la Vorona; Sf. Mc. Severian; Cuv. Teofan Mărt. (calendar ortodox) Ziua mondială a frumuseții – Se marchează la inițiativa Comitetului Internațional al esteticii și cosmeticii (CIDESCO) Coreea de Nord: Ziua națională – Proclamarea Republicii Populare Democrate Coreene (1948) Tadjikistan: Ziua națională – Proclamarea independenței (1991)

