Atenție, șoferi! O parte din strada 31 august 1989 ÎNCEPÂND DE MÂINE SE ÎNCHIDE pentru trei săptămâni

18:45

Conform rezultatelor preliminare din 7 august, la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați: 3913 de studenți (circa 80% din plan) la ciclul I, vacante rămânând circa 993 de locuri bugetare 2825 de masteranzi (circa 98% din plan), vacante rămânând circa 51 de locuri bugetare. Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituțiile de stat: circa 4500 studenți, iar la instituțiile private – 1539 de studenți. La această etapă a admiterii doar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituții continuând prin sesiuni suplimentare, până la 30 august. Astfel, MECC menționează că și în sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități: Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, Stomatologie. Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Științe ale educației și exacte (specialitățile Matematica, Fizica etc.), Științele solului, Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.), domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).