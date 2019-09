foto | Meghan Markle a plecat în prima sa călătorie fără Archie. Cum şi-a alinat ducesa dorul de prinţul Harry şi feciorul lor?

10:30

Finala US Open a fost una dramatică pentru cea mai titrată tenismenă, Serena Williams. Jucătoarea a fost învinsă de o româncă de 19 ani, care a reprezintat Canada. Bianca Andreescu ocupă locul 15 WTA și a câştigat astăzi duminică trofeul de la US Open, după ce a învins-o pe Williams cu scorul 6-3, 7-5, împunându-se într-o oră