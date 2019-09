Cazuri de maltratare a copiilor la Călărași și Rezina. Într-un caz o fetiță a fost bătută, în altul – o mamă își împingea băiețelul la suicid

09:20

PE SCURT Un angajat al Serviciului Vamal a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de corupere pasivă. Acesta este suspectat că ar fi pretins şi primit de la un cetăţean 1200 de euro pentru a vămui un autoturism, importat în ţară din Germania. PE LUNG Potrivit materialelor cauzei, denunţătorul ar fi […]