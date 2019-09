La Cahul a fost inaugurat Serviciul Mobil de Reanimare şi Descarcerare zona Sud

19:10

Bailey, are 24 de ani şi este din statul Arizona. Are studii in biologie şi în place să promoveze modul sănătos de viaţă. A ajuns in Moldova prin programul Corpului Păcii, iar elevii de la gimnaziul Dumitru Matcovschi din Soroca l-au primit cu braţele deschise. Elevii vin cu drag la lecţiile de educaţie pentru sănătate. Tânărul profesor venit de peste ocean a reuşit să se împrietenească cu fiecare dintre ei. „Eu cred că este un profesor destul de bun că ne învaţă lucruri noi şi are grijă de sănă...