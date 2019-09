O actualizare a Windows 10 poate încetini drastic performanța PC-ului

09:00

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câştigat primul său titlu de Mare Şlem din carieră, după ce a învins-o în finala turneului de tenis US Open pe legendara jucătoare americană Serena Williams cu 6-3, 7-5, sâmbătă, la New York, scrie AGERPRES.