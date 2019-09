(DOC) Ion Ceban a fost înregistrat în calitate de candidat pentru alegerile locale generale

17:30

Procuratura Generală informează că unul din ex-vice directorii SIS a fost reținut și pus sub învinuire, iar directorul Biroului Migrație și Azil – pus sub învinuire și înaintat demers, privind suspendarea provizorie din funcție. Este vorba despre Alexandru Baltaga. Acesta a fost reținut pentru 72 ore, pentru depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave. […] Articolul Un ex vice-director SIS, reținut în cazul îndepărtării celor șapte profesori turci de pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Cotidianul.