Cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter în zona Vrancea

PE SCURT Un motociclist din Republica Moldova și-a pierdut viața, astăzi, într-un accident din România. Tragedia a avut loc pe drumul DE 581, în localitatea Curteni, comuna Oltenești, județul Vaslui, scrie Bzi.ro. Soția acestuia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgențâ Vaslui. PE LUNG La fața locului a intervenit un echipaj EPA din cadrul […] The post Un motociclist din R.Moldova și-a pierdut viața, în urma unui accident din România appeared first on Moldova.org.