Horoscop 8 septembrie 2019

În acest an, strugurii sunt dulci, așa că și vinul va fi de cea mai bună calitate. În gospodăria lui Gheorghe Jechiu din satul Zâmbreni, raionul Ialoveni, producerea vinului este în toi. Bărbatul cultivă de mulți ani struguri, iar pentru vin acesta are un sort ales - Aligote. ”Sortul respectiv, Aligote este special pentru vin. Ceea ce înseamnă, undeva el produce 70 de procente după ce îl macerăm. Este suc curat. Anume pentru vin este. Productivitatea este stabilă, în jur de șapte - opt toane de Aligote la hectar”, a spus Gheorghe Jechiu, gospodar. De dimineață, familia Jechiu a mers în câmp la cules struguri. Cel mai mic ajutor este Bogdan, fiul bărbatului. ”E o activitate chiar destul de plăcută. Ajut părinții și aceasta mă bucură. Mă bucură și pe mine și pe părinți.” Bărbatul spune că alege cei mai frumoși struguri pentru a face vin. După ce sunt culeși, strugurii sunt dați prin zdrobitoare. Ulterior, totul este lăsat pentru două - trei zile la fermentare. ”Fiecare strugure se culege atent, nu se grăbește. Bobițele care sunt puțin alterate se dau jos. La vin se admit numai strugurii calitativi”, a zis Gheorghe Jechiu, gospodar. Gospodarul are deja două căzi cu must. Pentru a obține un vin de calitate bărbatul îl toarnă într-un butoi de lemn de stejar. ”După două - trei luni de fermentare în beci, atunci vinul se primește limpede, calitativ și spumos. Turnându-l într-un pahar, se observă foarte bine cum gazele se degajează în sus. Ca șampania practic”, a declarat Gheorghe Jechiu, gospodar. Gospodarul spune că, procesul de umplere a butoaielor cu vin este însoțit de chiote, conform tradiției. ”La noi în sat din străbuni există o tradiție. Când se toarnă prima căldare cu must în butoi se chiue”.