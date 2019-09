Donald Trump a anunţat că pune capăt negocierilor cu talibanii

08:30

-TAUR Pentru dumneavoastra este momentul perfect sa va proiectati tot felul de reparatii pentru casa. Puteti redecora locuinta sau chiar va faceti planuri pentru o casa noua. In weekend are loc o adunare familiala si primiti vizita unor oaspeti neanuntati. -GEMENI Abilitatile verbale sunt acum pe culmi. Petreceti alaturi de rude in aer liber si dati frau amintirilor pe baza carora veti comenta multe. Sunteti convingatori, diplomati, puternici si productivi, iar asta inseamna ca veti obtine ceea ce doriti. -RAC Multi dintre dumneavoastra isi fac tot felul de calcule pentru o achizitie majora. Fiti vigilenti, mai ales la sfarsitul saptamanii, cand ceva neasteptat ar putea sa va afecteze averea. Nu e nimic grav! -LEU Dispuneti de multa energie si aveti senzatia ca intineriti. Va exprimati clar punctul de vedere fata de ceilalti si sunteti foarte convingatori. In weekend va veti orienta spre o noua garderoba si veti face achizitiile necesare. -FECIOARA Este posibil ca familia dumneavoastra sa se extinda printr-o cat mai grabnica nastere, o casatorie sau o adoptie. Va ganditi chiar sa va mutati intr-o locuinta incapatoare. Ar fi bine sa folositi speculatiile imobiliare ivite. -BALANTA In aceste zile veti intampina multe schimbari de rutina, iar acestea va aduc sansa sa invatati ceva nou. Va veti bucura de clipele petrecute alaturi de prieteni. S-ar putea sa concurati cu cineva si experienta vi se va parea stimulanta. -SCORPION Este bine sa folositi oportunitatile care se ivesc saptamana aceasta in beneficiul dumneavoastra. Cei din jur va vad intr-o lumina foarte buna si acest lucru va ajuta sa avansati. Succes! -SAGETATOR Aveti suficienta energie pentru a face fata activitatilor zilnice si, in afara acestora, va place sa invatati ceva nou si va apucati de studiu. Tineti cont ca Jupiter este in zodia dumneavoastra, asa ca puteti atrage oameni importanti. -CAPRICORN Urmeaza o saptamana prielnica pentru negocieri financiare sau pentru a stabili situatia unei proprietati comune. S-ar putea chiar sa va izbiti de niste conflicte cu privire la aceste subiecte. Fiti rabdatori! -VARSATOR Planetele din zodia dumneavoastra va fac sa vedeti mai bine ce se intampla in jur si va pot netezi drumul astfel incat sa faceti pace cu anumiti dusmani. Pastrati-va simtul umorului si fiti rabdatori, pentru ca doar asa veti reusi sa pastrati pacea. -PESTI Pentru dumneavoastra urmeaza o saptamana foarte productiva. Va suflecati manecile si le aratati celor din jur ca puteti muta muntii daca va doriti. Totul este sa cereti si ajutorul colegilor cand simtiti nevoia. Succes!