La un pas de accident, doi șoferi s-au îmbrățișat în semn de împăcare în loc să se înjure – ca la noi! (VIDEO)

12:20

Greatest of all times, rapperul Eminem se poate lăuda nu doar cu o carieră strălucită în industria muzicală, dar și cu o colecție impresionantă de mașini sport. Iată câteva dintre acestea. Aston Martin V8 VantageConstructorul britanic Aston Martin a devenit cunoscut lumii în special datorită filmelor cu James Bond. Însă rafinamentul, luxul și designul mașinii Articolul Eminem are propria colecție de supercaruri! Iată ce ascunde în garajul său rapperul nr 1 în lume! apare prima dată în AutoExpert.