Visul românilor bucovineni s-a îndeplinit: a fost inaugurat monumentul lui Ștefan cel Mare

16:20

Tacticile de intimidare se repetă an de an pentru profesorii și elevii gimnaziilor din Roghi și Corjova, reprezentanții miliției „informându-i” pe aceștia despre faptul că nu au voie să arboreze drapelul sau să intoneze imnul de stat al Republicii Moldova. Sub atenta supraveghere a miliției- așa au început anul școlar instituțiile cu predare în [&hellip The post Niciun careu de început de an școlar fără miliție în școlile românești din regiunea transnistreană appeared first on InfoPrut.