INVITAŢIE LA TEATRU: „Fata de Măritat”, spectacol în aer liber, cu grupul Skepsis, la Poarta a IV-a a Cetății

Duminică, 08 Septembrie 2019, de la ora 20.00, la Poarta a IV-a a Cetății, Grupul Skepsis vă invită la spectacolul “Fata de Măritat”, inspirat de piesa omonimă într-un singur act semnată de Eugen Ionescu! Ne oprim la mijloc de viaţă şi povestim despre ce am văzut, despre ce am auzit, despre ce am trăit, despre […]

