Accident în România cu implicarea unui autocar cu 57 de pasageri moldoveni. Trei persoane au fost rănite

15:15

„Bucurie în Mișcare” este sloganul începutului de toamnă la Chișinău. Toți oamenii sunt îndemnați să facă mișcări prin dans, sărituri, înot etc. Noi, echipa #diez, ne-am alăturat acestei caravane a sportului și am ieșit dimineața devreme în Parcul Valea Morilor pentru a ne mișca și a ne încălzi sângele înainte de ora de muncă. Am jucat volei, badminton și preferatul joc al copiilor - de-a „cățelușul” cu mingea. Articolul (galerie foto) „Mi-am încărcat bateriile pentru toată ziua”. Cum echipa #diez a făcut sport de dimineață la „Bucuria în Mișcare” apare prima dată în #diez.