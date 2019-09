Muzeul din stomacul copiilor: Monede, baterii, nasturi, insigne cu Lenin sau agrafe extrase din corpul micuților

12:20

PE SCURT Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii PCCOCS efectuează percheziții pe mai multe adrese, pe faptul evaziunii fiscale a unei întreprinderi implicate în schema de spălare a banilor „Laundromat”, care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 milioane lei. PE LUNG Poliția Națională a precizat că în urma investigațiilor efectuate s-a constatat […] The post Percheziții la o întreprindere implicată în schema „Laundromat”, care a prejudiciat statul cu peste 200 milioane lei appeared first on Moldova.org.